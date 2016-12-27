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تقرير: مقتل 455 صحفيا عراقيا منذ الغزو الأمريكي

27/12/2016
 
455 صحفياً عراقياً قتلوا منذ الغزو الأمريكي (الفرنسية-أرشيفية)

أفاد تقرير لنقابة الصحفيين العراقيين، الاثنين، بأن 455 صحفياً عراقياً قتلوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، من بينهم 20 صحفياً قتلوا خلال العام الجاري 2016.

وذكر التقرير أن 20 صحفياً عراقياً قتلوا خلال 2016، أغلبهم من ضحايا تنظيم الدولة وتحديداً في محافظة نينوى (شمال) وبذلك ارتفع عدد الضحايا من الصحفيين الى 455 منذ عام 2003 حتى الآن.

وتطرق التقرير إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها الصحفيون في العراق، وقال إن العمل الصحفي في العراق شهد في عام 2016 الكثير من المآسي والآلام والمكابدات؛ حيث استمرت خلاله عمليات استهداف الصحفيين بالقتل والتهديد والوعيد في محاولة لمنع السلطة الرابعة من أداء دورها المهني والرقابي.

وأضاف أن العمل الصحفي بالعراق مازالت تحفه المخاطر والألغام وهناك خشية مازالت قائمة على سلامة الصحفيين العراقيين في ظل غياب القانون وجهل بعض مفاصل الدولة بالدور الايجابي للعمل الصحفي في تصحيح مسارات العمل السياسي وكشف الأخطاء ووضع المعالجات الصحيحة لها.

ويعد العراق واحداً من بين أكثر دول العام خطورة على العمل الصحفي منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، والفوضى الأمنية التي تلت ذلك، والتي لا تزال مستمرة.

 

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