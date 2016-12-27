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اختراق حساب سوني ميوزيك على تويتر بخبر عن وفاة بريتني سبيرز

27/12/2016

تغريدة كاذبة عن وفاة بريتني سبيرز

قالت شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت إن حسابها على موقع تويتر اخترق يوم الاثنين ونشرت فيه أخبار كاذبة بأن مغنية البوب الشهيرة بريتني سبيرز قد توفيت.

وقالت الشركة التابعة لسوني كورب في بيان مقتضب إنها نجحت في "إصلاح" الوضع.

وأضافت سوني "نعتذر لبريتني سبيرز وجمهورها عن أي ارتباك."

ورفضت متحدثة باسم سوني التعليق. ولم يرد متحدث باسم تويتر على رسائل بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

وقال آدم ليبر مدير أعمال سبيرز في تصريح لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية إن النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما والفائزة بجائزة غرامي "بخير وعلى ما يرام".

وحذفت التغريدات الكاذبة من حساب سوني بعد فترة وجيزة. وقالت مجلة بيلبورد إن جماعة "أورماين" التي لها أنشطة تسلل إلكتروني أعلنت مسؤوليتها عن اختراق الحساب.

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