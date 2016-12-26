فيديو: 3 ملايين مشاهد لأم تتذكر شيئاً ما أثناء الصلاة!

حصد مقطع مصور ساخر لأم تتذكر شيئاً ما أثناء الصلاة، أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 3 أيام على نشره بصفحة Story Post على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 100 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأظهر الفيديو الساخر على الطريقة المصرية، الأم وهي تبدأ في رفع صوتها بطريقة معينة للفت الانتباه إلى شيء ما بمجرد دخولها في الصلاة، ما أثار ردود فعل مختلفة وارتباكا بين أفراد الأسرة وبدأوا يترقبون ويتفقدون كل شيء حولهم.

وذهل الأب والابنة بعد تفقد جميع أنحاء الشقة دون الوصول لمبرر واحد مقنع يجعل الأم ترفع من صوتها، وينتهي الفيديو بانتهاء صلاة الأم حيث اكتشفا أنها كانت تريد لفت انتباه ابنتها لتخرج كيس اللحم من الفريزر!