البث الحي
منوعات

فيديو: 3 ملايين مشاهد لأم تتذكر شيئاً ما أثناء الصلاة!

26/12/2016

حصد مقطع مصور ساخر لأم تتذكر شيئاً ما أثناء الصلاة، أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 3 أيام على نشره بصفحة Story Post على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 100 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأظهر الفيديو الساخر على الطريقة المصرية، الأم وهي تبدأ في رفع صوتها بطريقة معينة للفت الانتباه إلى شيء ما بمجرد دخولها في الصلاة، ما أثار ردود فعل مختلفة وارتباكا بين أفراد الأسرة وبدأوا يترقبون ويتفقدون كل شيء حولهم.

وذهل الأب والابنة بعد تفقد جميع أنحاء الشقة دون الوصول لمبرر واحد مقنع يجعل الأم ترفع من صوتها، وينتهي الفيديو بانتهاء صلاة الأم حيث اكتشفا أنها كانت تريد لفت انتباه ابنتها لتخرج كيس اللحم من الفريزر!

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)