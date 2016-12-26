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فيديو: معاناة نازحين سوريين بعد تساقط الثلوج في إدلب

25/12/2016

أظهر فيديو نُشر على مواقع للتواصل الاجتماعي اليوم معاناة نازحين سوريين من الطقس الشتوي البارد بأحد المخيمات في إدلب.

وقال مدير أحد المخيمات ويدعي سعدي في الفيديو: "نحنا هونا بقى لنا سنتين نازحين بها المكان . الأرض زراعية مثل ما انتو شايفين يعني غير صالحة للسكن. ولكن مع هيكي اضطرينا إجباري إنه نسكن بها الأرض.. قمنا ببناء مخيم عليها. الأوضاع سيئة جدا ونحن الآن في فصل الشتاء والحمد لله رب العالمين الله أكرمنا بالثلوج".

وأظهر فيديو آخر حالة النازحين في الداخل في معسكر ورد أنه في حلب.

وبعد أشهر من القصف والضربات الجوية المكثفة تم التوصل لاتفاق محلي لوقف إطلاق النار في 15 ديسمبر كانون الأول مما أتاح مُغادرة المدنيين والمقاتلين فيما بعد.

وغادر آخر مقاتل من المعارضة المدينة في وقت متأخر يوم الخميس 22 ديسمبر كانون الأول) إلى الريف الواقع غربي حلب.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن نحو 35 ألف شخص أغلبهم مدنيون غادروا حلب.

وأصبح الكثير ممن غادروا المدينة نازحين في مناطق تقع إلى الغرب والجنوب من حلب بما في ذلك محافظة إدلب.

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