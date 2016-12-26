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عصابة تقتل 7 أشخاص خلال احتفال عائلي بأعياد الميلاد بالمكسيك

26/12/2016

عصابة تقتل 7 أشخاص خلال احتفال بأعياد الميلاد بالمكسيك

أقدمت عصابة مسلحة يوم أمس الأحد على قتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة رجال شرطة، خلال احتفال عائلي بعيد الميلاد في ولاية غيريرو الجنوبية التي تشهد عنفا، بحسب ما قالت الشرطة.

ووقعت المجزرة في وقت مبكر من يوم الميلاد خارج منزل في مدينة بوينتي ديل ري، حيث أطلق المسلحون النار على ستة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 24 و54 عاما.

والقتلى هم ثلاثة إخوة ووالدهم وعمهم، ورجل وامرأة كانا مدعوين إلى المنزل.

وأشار مسؤول في وزارة الأمن الإقليمية إلى أن ثلاثة من القتلى رجال شرطة.

وغيريرو إحدى الولايات المكسيكية الأكثر تضررا من وحشية عصابات المخدرات، التي تتقاتل فيما بينها في كثير من الأحيان، فضلا عن تنفيذ عمليات خطف وابتزاز.

 

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