شاهد: يونايتد يقسو على سندرلاند بثلاثية في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد سجله الخالي من الهزائم للمباراة الحادية عشرة على التوالي بعدما تفوق بثلاثية دالي بليند والمتألق زلاتان ابراهيموفيتش والبديل هنريخ مخيتاريان ليفوز 3-1 على ضيفه سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع الظهير الأيسر بليند يونايتد في المقدمة بتسديدة تابع بها تمريرة ابراهيموفيتش في الدقيقة 39 قبل أن يضاعف المهاجم السويدي التقدم في الدقيقة 82 ليسجل هدفه رقم 12 في البطولة.

وظهر مخيتاريان العائد من الإصابة في لقطة فنية رائعة عندما حول تمريرة ابراهيموفيتش العرضية إلى الشباك من الوضع طائرا بتسديدة بالكعب رغم أنه بدا متسللا في الإعادة التلفزيونية.

وسجل فابيو بوريني هدف سندرلاند الوحيد ليمنح جماهير فريقه بعض السلوى.

واحتفى يونايتد بفوزه الرابع على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس أما سندرلاند فظل في المركز 18.