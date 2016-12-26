شاهد: ليستر يواصل العروض السيئة ويخسر صفر-2 أمام إيفرتون

واصل ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سقوطه نحو الهبوط بخسارته صفر – 2 أمام إيفرتون في المرحلة الثامنة عشرة من البطولة رغم هيمنته على المباراة.

وخسر إيفرتون في الجولة الماضية أمام ليفربول بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم يمثل إيفرتون أي خطورة إلى أن انطلق كيفن ميرالاس بالكرة وسجل هدفا بعدما اصطدمت تسديدته بأحد اللاعبين في طريقها إلى المرمى بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أنهى روميلو لوكاكو هجمة مرتدة سريعة بتسجيل الهدف الثاني.

وبدا ليستر بلا أنياب في غياب جيمي فاردي للإيقاف وجلوس رياض محرز أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الموسم الماضي على مقاعد البدلاء.

وبهذه النتيجة يصعد إيفرتون إلى المركز السابع في جدول الترتيب بينما يبتعد ليستر حامل اللقب بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.