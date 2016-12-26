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شاهد: لحظات الفزع الأولى لتسونامي تايلاند قبل 12 عاما

26/12/2016

قالت الشرطة التايلاندية اليوم الاثنين إن جثث 400 على الأقل من ضحايا كارثة أمواج المد العاتية (تسونامي) التي قتلت 226 ألف شخص عام 2004 لا تزال مجهولة الهوية بعد مرور 12 عاما على الكارثة.

وتسبب زلزال بقوة 9.15 درجات على مقياس ريختر بوقوع أمواج تسونامي  في أجزاء مختلفة من المحيط الهندي في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ.

وكانت تايلاند وإندونيسيا والهند وسريلانكا بين البلدان الأكثر تضررا في الكارثة.

وقتل حوالي 5395 شخصا في تايلاند بينهم نحو ألفي سائح أجنبي.

وقال أناند بونكركيو نائب مفوض الشرطة في منطقة تاكوا با "منذ تسونامي عام 2004 اتصلت السلطات بما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف من الأقارب للحضور واستلام الجثث، هناك حوالي 400 جثة لا يمكننا التعرف عليها."

 وتشهد تايلاند في ذروة الموسم السياحي إقبالا كبيرا وقد عادت الأمور إلى طبيعتها في المنطقة التي ضربها تسونامي بينما حلت فنادق جديدة محل تلك التي سوتها أمواج المد بالأرض.

 

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