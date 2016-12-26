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شاهد: عمال يبنون جداراً على طريقة الدومينو!

26/12/2016

قام 4 بنائين في أستراليا باستخدام طريقة الدومينو لصف الطوب والبلاط أعلى سور أثناء بناء الجدار، ولكن أكثر ما أثار الدهشة هو طريقة ارتداد الطوب عكسيًا ليرتب بتسلسل مذهل وطريقة أنيقة، وليضع مستخدمي الإنترنت في حيرة مما سيحدث لاحقاً.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفيديو تم تصويره في منطقة تيرالبا بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، وظهر خلاله البناءون الأربعة وهم يصفون قوالب الطوب بطريقة هندسية معينة.

وبمجرد أن دفع أحدهم القالب الأول بحركة إصبع واحدة بدأ عرض الدومينو الأنيق بتسلسل مدهش وترتيب هندسي عجيب، ما أثار ذهول رواد الإنترنت وحيرتهم في الوقت ذاته "كيف فعلوا ذلك؟! وماذا سيحدث بعد؟".

 

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