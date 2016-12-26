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شاهد: شاب يطرح سيدة على وجهها ويهرب في هجوم عشوائي بهولندا

26/12/2016

أظهر مقطع مصور لقطات صادمة لشاب ركل إحدى السيدات من ظهرها، في هجوم عشوائي غير مبرر بأحد مراكز التسوق في هولندا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر الفيديو شاباً يركض وراء امرأة داخل مركز التسوق، بينما يتبعه صديقه حاملاً كاميرا للتصوير، وقفز الأول في الهواء راكلاً السيدة من الخلف لتطير إلى الأمام وتسقط على وجهها على الأرض الصلبة دون سبب واضح لهذا الهجوم العشوائي.

وفر الشاب هارباً من مكان الحادث بسرعة، بينما تسمع صرخات المرأة متألمة من وقع الصدمة، ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حادث ركل مشابه من على درج في برلين وتم القبض على فاعله في واقعة هزت الرأي العام الألماني.

 

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