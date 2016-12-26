البث الحي
منوعات

شاهد: "سانتا كلوز" مزيف يسرق بنكا بالولايات المتحدة

26/12/2016

قالت الشرطة في مدينة مامفيس بولاية تينيسي الأميركية، إن لصا تنكر في هيئة "سانتا كلوز"، ووضع لحية بيضاء على وجهه واعتمر قبعة حمراء، ثم دخل بنكا لأجل السرقة.

ودخل اللص المتنكر في هيئة سانتا كلوز، إلى البنك حوالي الساعة العاشرة صباح الأربعاء الماضي، ووزع قطع حلوى على من في البنك، قبل أن يقترب من إحدى الموظفات ويطلب منها المال المتوفر في الدرج، الأمر الذي استجابت له، وفق ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وباشرت الشرطة بحثا عن سانتا كلوز المزيف الذي نجح في السرقة، وعممت أوصافه التقريبية من وزن وطول، داعية من يتعرفون عليه إلى إبلاغها على الفور.

وأظهر كاميرا المراقبة سارق البنك وهو يخرج هادئا ليبتعد عن البنك، بعدما نجح في تمويه موظفي البنك وسرقتهم.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)