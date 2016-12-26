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شاهد: جيرو يقود أرسنال للفوز بهدف قاتل

26/12/2016

استغل أوليفييه جيرو مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بتسجيل هدف أرسنال الوحيد ليفوز على وست بروميتش البيون 1 – صفر وبذلك يحقق الفريق أول انتصار في ثلاث مباريات.

وتصدى الحارس بن فوستر للعديد من المحاولات من جانب أرسنال الذي هيمن على الشوط الثاني ولكن الفرنسي الدولي جيرو سجل أخيرا هدفا مستغلا عرضية من مسعود أوزيل في الدقيقة 86.

وقاد الهدف الرابع لجيرو في الدوري هذا الموسم أرسنال إلى العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة أمام ايفرتون ومانشستر سيتي ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق تسع نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

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