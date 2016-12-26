شاهد: تقدّم للزواج من حبيبته بـ1500 زجاجة حليب!

تقدم شاب صيني للزواج من حبيبته في عرض غريب مستخدماً أكثر من 1500 زجاجة حليب الصويا بدلًا من الورود، بحسب موقع News Flare، ووكالة الأنباء الأمريكية يونايتد برس إنترناشيونال (UPI).

واقترح أصدقاء الشاب الفكرة عليه وساعدوه في إضفاء لمسة رومانسية خيالية على هذا الكم الهائل من زجاجات حليب الصويا بحيث تظهر على شكل قلب عملاق قبل وصول حبيبته للمكان في مقاطعة شانشي.

وفوجئت الفتاة عند وصولها بعرض الزواج الغريب لكنها قبلت في النهاية، وسط عدد كبير من المارة الذين توقفوا لرؤية المشهد الرومانسي الذي انتهى بحالة من الفوضى في الشارع حيث تصارع المارة في انتزاع الزجاجات من على الأرض بعدما انتهت المهمة.