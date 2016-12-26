شاهد: تشيلسي يحقق فوزه 12 في رقم قياسي على حساب بورنموث

حقق تشيلسي رقما قياسيا بالفوز في 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب 3-صفر على بورنموث بفضل هدفين من بيدرو رودريجيز واخر من ايدن هازارد ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى تسع نقاط.

ومنذ الهزيمة صفر-3 على ملعب ارسنال في سبتمبر/ أيلول الماضي لم يتعرض تشيلسي لأي هزيمة منذ ذلك الحين.

وبعد تبادل سريع للكرة مرر فابريجاس الكرة لبيدرو الذي سددها من فوق حارس بورنموث مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 49 أسقط قائد بورنموث سيمون فرانسيس منافسه هازارد داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي سجلها البلجيكي محرزا هدفه رقم 50 في الدوري الممتاز.

وأضاف تشيلسي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اصطدام تسديدة من بيدرو بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

وقدم تشيلسي عروضا قوية بقيادة المدرب انطونيو كونتي سجل خلاله لاعبوه 27 هدفا ومني مرماه بهدفين فقط.