البث الحي
منوعات

شاهد: تشيلسي يحقق فوزه 12 في رقم قياسي على حساب بورنموث

26/12/2016

حقق تشيلسي رقما قياسيا بالفوز في 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب 3-صفر على بورنموث بفضل هدفين من بيدرو رودريجيز واخر من ايدن هازارد ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى تسع نقاط.

ومنذ الهزيمة صفر-3 على ملعب ارسنال في سبتمبر/ أيلول الماضي لم يتعرض تشيلسي لأي هزيمة منذ ذلك الحين.

وبعد تبادل سريع للكرة مرر فابريجاس الكرة لبيدرو الذي سددها من فوق حارس بورنموث مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 49 أسقط قائد بورنموث سيمون فرانسيس منافسه هازارد داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي سجلها البلجيكي محرزا هدفه رقم 50 في الدوري الممتاز.

وأضاف تشيلسي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اصطدام تسديدة من بيدرو بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

وقدم تشيلسي عروضا قوية بقيادة المدرب انطونيو كونتي سجل خلاله لاعبوه 27 هدفا ومني مرماه بهدفين فقط.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)