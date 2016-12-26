البث الحي
منوعات

شاهد: انفجار صندوق كهرباء.. وكتل خرسانية تتطاير في الهواء

26/12/2016

انقطعت الكهرباء عن نحو 30 منزلا في منطقة Chigwell بمقاطعة " Essex" بالمملكة المتحدة، بعد انفجار صندوق للكهرباء بالمنطقة.

وأظهرت لقطات صورها شاهد عيان يدعى "عمران يوسف" لحظات ما قبل الانفجار، بعد أن تصاعد الدخان الكثيف من الصندوق، قبل أن ينفجر مسببا تطاير نحو 40 كيلو غراما من الكتل الخرسانية والحواجز في الهواء.

وقال شاهد عيان إنه يخشى أن تكون الكتل الخرسانية قد تسببت في قتل شخص. وأضاف أن أحد العمال كان واقفا فوق الصندوق، قبل أن يتحرك بسرعة، وبعد ذلك حدث الانفجار.

كما تسبب الانفجار في تضرر اثنتين من الشاحنات كانتا موجودتين في المكان، لكن أحدا لم يكن موجودا بأي منهما.

وأشار "يوسف" إلى أن تصاعد الدخان استمر نحو 5 دقائق قبل الانفجار الذي أدى إلى اندلاع النيران بشكل مخيف، مؤكدا أن ألواح الخرسانة التي تطايرت في الهواء تتطلب عادة 3 رجال ليتمكنوا من حملها.

وأصيب جميع من في المنطقة بالذعر جراء الانفجار، وحضر العمال بعد فترة قصيرة من الحادث، مشيرين إلى شكوك حول تزايد في حمل الكهرباء قد يكون السبب وراء الانفجار.

وقال متحدث باسم شركة الكهرباء إن أحدا لم يصب في الحادث.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)