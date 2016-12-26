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شاهد: العثور على أجزاء من الطائرة الروسية في البحر الأسود

26/12/2016

عثر رجال الإنقاذ الروس على أجزاء من الطائرة العسكرية التي تحطمت في مياه البحر الأسود أثناء توجهها إلى سوريا وكان على متنها 92 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن فرق البحث تركز جهودها الآن على البحث في قاع البحر بعد أن أنهت عمليات البحث على السطح.

وبدأت السلطات الروسية عملية بحث ضخمة عقب تحطم الطائرة يشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة فرد بينهم أكثر من مائة غواص باستخدام 39 سفينة و 5 مروحيات.

ولم يؤكد المحققون بعد سبب تحطم الطائرة إلا أن مسؤولين قالوا إنه من غير المرجح أن يكون السبب عملا إرهابيا.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز توبوليف 154، بعد إقلاعها بنحو ثلاث دقائق من منتجع سوتشي.

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