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شاهد: إخلاء مدينة بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

25/12/2016

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة أوغسبورغ عن نجاح خبيري مفرقعات في إبطال مفعول قنبلة عملاقة تزن 1.8 طنا تعود للحرب العالمية الثانية.

وأوضح المتحدث أن عملية إبطال القنبلة استغرقت نحو أربع ساعات.

وتمت دعوة نحو 54 ألف شخص من سكان المدينة لمغادرة منازلهم طوعا. وفرضت الشرطة منطقة مغلقة في محيط  كيلومتر ونصف حول القنبلة التي تم اكتشافها الثلاثاء الماضي عند القيام بأعمال بناء في أوغسبورغ.

وهذه هي أكبر عملية إخلاء تشهدها ألمانيا على خلفية إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.

وشارك نحو 4000 فرد من كل أنحاء ولاية بافاريا من الصليب الأحمر البافاري وقوات الإطفاء وقوات الانتشار السريع التابعة للشرطة، في جهود إعادة الأهالي إلى مساكنهم مرة أخرى.

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