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شاهد: ألمانيا تبطل مفعول قنبلة عملاقة تعود للحرب العالمية

26/12/2016

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة أوجسبورج عن نجاح خبيري مفرقعات في إبطال مفعول قنبلة عملاقة تعود للحرب العالمية الثانية.

وأوضح المتحدث أن عملية إبطال اللغم الهوائي البريطاني، الذي تبلغ زنته  8. 1 طن، استغرقت نحو أربع ساعات.

وشارك نحو 4000 فرد من كل أنحاء ولاية بافاريا من الصليب الأحمر البافاري وقوات الإطفاء وقوات الانتشار السريع التابعة للشرطة، في جهود إعادة الأهالي إلى مساكنهم مرة أخرى.

وفي وقت سابق كان كورت جريبل، عمدة مدينة أوجسبورج، طالب المواطنين بالصبر وقال إن العمل جار على إبطال مفعول القنبلة.

وجاءت هذه التصريحات لجريبل بعد مضي ما يزيد عن ثلاث ساعات على عمل الخبيرين لإبطال مفعول القنبلة .

وتحوي القنبلة ثلاثة فتائل تفجير بالإضافة إلى كميات مضاعفة من المتفجرات التي تحويها أي قنبلة عادية، الأمر الذي أدى إلى أكبر عملية إجلاء تشهدها ألمانيا على خلفية إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود لفترة  الحرب العالمية الثانية.

وكان تم دعوة نحو 54 ألف شخص من سكان المدينة لمغادرة منازلهم طوعا أمس الأحد وفرضت الشرطة منطقة مغلقة في محيط  كيلو ونصف كيلو متر حول القنبلة التي تم  اكتشافها الثلاثاء الماضي عند القيام بأعمال بناء في أوجسبورج.

 

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