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شاهد: لحظة وقوع زلزال شيلي المدمر

25/12/2016

ألغى مسؤولون في تشيلي تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي"   بعد وقوع زلزال بقوة 7 درجات و6 أعشار الدرجة بمقياس ريختر جنوب البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها هواة لحظة حدوث الزلزال الذي وقع على بعد 225 كيلومترا جنوب غربي بويرتو مونت في جنوب تشيلي وتسبب في إجلاء آلاف الأشخاص عن منازلهم.

وذكر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية في المحيط الهادي أن التحذير من أمواج تسونامي لم يعد قائما للمنطقة بعد إصداره تحذيرا في وقت سابق للمناطق التي تقع في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال.

لكن المكتب الوطني للطوارئ في تشيلي قال إن أمرا بمتابعة أمواج تسونامي لا يزال قائما وأعاد التأكيد على دعوته سكان منطقة لوس لاغوس إلى الانتقال لمناطق آمنة وإخلاء الشواطئ.

وتعرضت تشيلي كثيرا إلى زلازل عنيفة من بينها زلزال بقوة 8  درجات و8 أعشار الدرجة في 2010 قبالة ساحل جنوب وسط البلاد أعقبته موجات مد عاتية دمرت بلدات ساحلية.

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