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شاهد: حريق هائل وانفجارات في مصفاة نفط إسرائيلية

25/12/2016

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن انفجاراً ضخماً حدث في مصفاة النفط الرئيسية في مدينة حيفا، شمال إسرائيل ما تسبب في استنفار أمني غير مسبوق.

وأدى الانفجار لنشوب حريق هائل وتصاعد النيران والدخان في صهريج وقود تابع لشركة أويل ريفايناريز الإسرائيلية في حيفا حسب موقع هآراتس الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الشرطة وقوات مكافحة الحرائق توجهت إلى الموقع لمحاولة السيطرة على الحريق، كما تم إغلاق الطرق الرئيسية القريبة من المدينة.

وتدفقت فرق الدفاع المدني على الموقع الملتهب، في حين أغلقت الشرطة كل المنافذ إلى محيط المنطقة، ولم تتصدر أنباء بعد عن سبب الانفجار، ولا عن الضحايا المحتملين أو عددهم.

ويأتي الانفجار والحريق الذي تبعه، بعد أسابيع قليلة من الحرائق التي اندلعت في مناطق واسعة من إسرائيل بما فيها حيفا، التي شهدت إجلاء 60 ألف ساكن منها بسبب كثافة الحرائق والدخان الخانق.

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