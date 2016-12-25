شاهد: إسرائيل تطور طائرة بلا طيار تقوم بمهام الحراسة

أعلنت شركة إسرائيلية أنها طورت نظاما لطائرة تجارية بدون طيار يمكن أن تضطلع بمهام خدمية وأمنية على مدار الساعة في مواقع حساسة واستراتيجية دون حاجة إلى تدخل بشري.

وتقول شركة بيرسيبتو إن نظام طائرتها بلا طيار يمكنه التعامل مع المواقف طبقا لطبيعتها ويتفاعل بشكل ذاتي مع التهديدات الأمنية المحتملة وذلك باستخدام حساسات وتقنية خاصة بالرؤية الحقيقية عن طريق الكمبيوتر.

وقال أرييل أفيتان كبير المسؤولين التجاريين بالشركة إنه بالإضافة لذلك يمكن للطائرة أن تقوم بمهام أمنية مثل اكتشاف عمليات تسريب لدخان أو غاز والقيام بعمليات تفتيش روتينية لتحديد أشياء مختلفة مثل حدوث تآكل أو تلف في البنية التحتية.

وأوضح أفيتان أن النظام يتألف من ثلاثة مكونات أساسية أولها محطة أرضية تقوم بشحن وتوفير ملاذ للطائرة بلا طيار وتتواصل معها.

والطائرة بلا طيار نفسها التي تحمل الوحدة الأساسية للشركة، وتطبيقات رؤية الكمبيوتر في الوقت الحقيقي تُثبت في المحطة.

وتتيح التقنية المتقدمة للطائرة بلا طيار جمع البيانات وتحليلها في الوقت الحقيقي والتفاعل طبقا لاحتياجات العملاء.

وأردف أفيتان "زودناها بآلاف الصور لآدميين وكيف يكون الإنسان مختلفا في الشكل والحجم حتى يمكنها تمييز الإنسان بمجرد رؤيته، وكذلك الحال بالنسبة للسيارة وبرج الضغط العالي، هذا أتاح للطائرة بدون طيار أن تتعرف أوتوماتيكيا وتُصنف الصور المختلفة وتفهم ما تراه. والآن وبمجرد أن تعرف ما تراه تقوم بسلسلة رحلات نطلبها منها".

وفي أحد المشاهد من فيديو دعائي -توزعه الشركة للطائرة بلا طيار- يدور سيناريو بشأن عملية اختراق أمني.

وتُشاهد الطائرة بلا طيار في الفيديو تقلع آليا وتتجه للمنطقة المحددة بعد تلقيها لبلاغ أمني آلي.

وبمجرد وصولها للموقع تستخدم الطائرة بلا طيار تقنية الرؤية عن طريق الكمبيوتر لتحليل الصورة والتعرف على المتسلل ومتابعته وإبقائه تحت النظر إلى حين وصول فريق أمني.

ويقول أوفير بار ليفاف المسؤول في شركة تيكو انوفيشنز المختصة بأنظمة الأمن والتي تتعامل مع شركة بيرسيبتو للترويج لطائرتها بلا طيار إن وجود الطائرة في الموقع وإمدادها ببيانات مستمرة وخدمات يجعل النظام مصمما ليوفر لشركات الخدمات الكبرى نظام تأمين أكثر فاعلية ونظام فحص أكفأ الأمر الذي يقلص احتمالات تعرض موظفي تلك الشركات لمخاطر.

ويقول أفيتان إن شركته بيرسيبتو تستهدف في الأغلب شركات الخدمات الكبرى العاملة في قطاع الطاقة التي لديها قدرة على تفعيل نظام مراقبة وحماية ذاتي لحقول الطاقة الشمسية وخطوط النفط والمداخن وأبراج الضغط العالي والشبكات وغيرها من المنشآت الحساسة التي تتطلب مستوى رفيعا من الأمن والسلامة وعمليات فحص وصيانة مستمرة.

وأضاف أن مساهمة طائرة شركته في القيام بتلك الأمور سوف تزيد بشكل مثمر.

ولا يزال استخدام طائرات بلا طيار بشكل تجاري غير مقرر بشكل كامل بعد لكن أفيتان وبار ليفاف يقولان إنهما يتابعان عن كثب القواعد المتطورة لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ويتصوران إنها سوف تسمح في غضون الشهور المقبلة بتشغيل طائرات بدون طيار بشكل ذاتي كامل على نطاق تجاري للقيام بدوريات وعمليات مراقبة لأغراض أمنية.