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شاهد:جنود بريطانيون وألمان يلعبون كرة في ذكرى الحرب العالمية

25/12/2016

اجتمع جنود بريطانيون وألمان في أفغانستان في ملعب ترابي بمقر حلف شمال الأطلسي في كابول صباح اليوم للعب كرة القدم إحياء لذكرى هدنة تم التوصل إليها بين جيشي البلدين خلال احتفالات عيد الميلاد أثناء الحرب العالمية الأولى.

وتم الاحتفال بالهدنة التي تم التوصل إليها في عام 1914 على اعتبار أنها انتصار للإنسانية على وحشية الحرب.

وقال اللفتنانت جنرال ساندي ستوري "لهذه الفترة القصيرة جاء الجنود البريطانيون والألمان معا للاحتفاء بما يجمعهم لا ما يفرقهم،  لعب كرة القدم. هذه اللعبة العالمية التي يفهمها ويحبها الجميع، بما في ذلك الأمريكيون، سنحيي هذه الذكرى بمباراة لكرة القدم".

وقالت العريفة في الجيش البريطاني جين ستانلي "أمر جيد حتى أكون محقة .. جئنا جميعا إلى هنا .. وحصلنا على هدايا عيد الميلاد الذي سنحتفل به .. بعد هذه (المباراة) سنذهب لنفتح الهدايا ونستمتع بمشروب الشوكولاتة وبكل ما يمكن الاستمتاع به في هذا الموقف".

وتواجه حكومة أفغانستان المدعومة من الغرب مُسلحين صعدوا هجماتهم منذ انسحاب معظم القوات الأجنبية عام 2014.

ويقدر مسؤولون عسكريون في الغرب أن حركة طالبان تسيطر أو تسعى للسيطرة حاليا على ما يقرب من ثلث مساحة البلاد.

ويكاد يصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين إلى مستوى قياسي حيث يقدر بالآلاف كل عام.

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