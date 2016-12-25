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زيدان مدربا لفريق المواهب الواعدة بدوري أبطال أوربا

25/12/2016

زين الدين زيدان

اختار الاتحاد الأوربي لكرة القدم زين الدين زيدان مدربا لتشكيلة تضم أفضل المواهب الواعدة في دوري الأبطال لعام 2016.

وضمت التشكيلة لاعبين من سبعة أندية تحت قيادة زيدان المدرب الحالي لريال مدريد والمتوج بدوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

وتضم التشكيلة ثلاثي بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي ورفائيل جيريرو وكريستيان بوليسيتش بجانب ثنائي برشلونة سيرجي روبرتو وصمويل أومتيتي.

كما اختير الثنائي يوشوا كيميش وريناتو سانشيز من بايرن ميونيخ إضافة إلى ألفونس أريولا حارس باريس سان جيرمان وفيكتور ليندلوف من بنفيكا وأندريه سيلفا من بورتو وتوماس ليمار من موناكو.

وفيما يلي تشكيلة المواهب الواعدة بدوري الأبطال في 2016:

حارس المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان).

مدافعون: سيرجي روبرتو وصمويل أومتيتي (برشلونة) فيكتور ليندلوف (بنفيكا).

لاعبو الوسط: توماس ليمار (موناكو) يوشوا كيميش وريناتو سانشيز (بايرن ميونيخ) رفائيل جيريرو (بروسيا دورتموند).

مهاجمون: كريستيان بوليسيتش وعثمان ديمبلي (بروسيا دورتموند) أندريه سيلفا (بورتو).

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