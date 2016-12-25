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ألمانيا تجلي54 ألف شخص بسبب قنبلة منذ الحرب العالمية الثانية

25/12/2016

ألمانيا تجلي 54 ألف شخص بسبب قنبلة منذ الحرب العالمية الثاني

قالت الشرطة الألمانية إنه من المتوقع ألا تنتهي عملية الإجلاء الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية لإبطال مفعول قنبلة تعود لفترة الحرب في مدينة أوجسبورج إلا بعد  ظهر اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة مانفريد جوتشالك صباح اليوم أن الإبطال الفعلي لمفعول القنبلة التي تزن 8. 1 طن لا يمكن أن يبدأ -وفقا للوضع الحالي- إلا بين الساعة 00. 14 و00. 15 (بالتوقيت المحلي).

يشار إلى أنه من المعتاد أن تزن مثل هذ القنابل مئات الكيلوغرامات فقط.       

وتم دعوة نحو 54 ألف شخص من سكان المدينة لمغادرة منازلهم طوعا اليوم  بحلول الساعة 00. 10 (بالتوقيت المحلي).

وبعد ذلك سوف يتحقق أفراد الشرطة والمئات من أفراد الإطفاء أنه لم يعد هناك أي شخص في محيط كيلو ونصف كيلو متر حول القنبلة التي تم  اكتشافها الثلاثاء الماضي عند القيام بأعمال بناء بالمدينة.

وبحسب الشرطة، سوف تستغرق عملية التحقق هذه أربع ساعات على الأقل.

 

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