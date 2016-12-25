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أكاديمي إماراتي: نظام السيسي أصبح عبئا على الخليج يصعب تحمله

25/12/2016

عبد الخالق عبد الله ـ أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية إن شعورا بالإحباط تجاه أداء النظام في مصر يتصاعد خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يوما بعد يوم، على حد وصفه.

وأضاف عبد الله، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن النظام المصري تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا.

كما أوضح الأكاديمي البارز أنه خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية، على حد قوله.

وأشار إلى أنه على الرغم من الاستياء والاحباط إلا العواصم الخليجية حريصة على استقرار مصر، وملتزمة بدعمها بكل ثقلها السياسي والمالي، مؤكدا أن التخلي عن مصر غير وارد حاليا، على حد وصفه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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