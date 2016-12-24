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شاهد: عودة ركاب الطائرة الليبية المخطوفة لمطار طرابلس

24/12/2016

عاد ركاب طائرة ليبية اختطفت وجرى تحويل مسارها إلى مطار مالطا إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 في رحلة داخلية بليبيا صباح أمس عندما جرى تحويل مسارها إلى مالطا على بعد 500 كيلومتر شمالي الساحل الليبي بعد أن أبلغ أحد خاطفيها طاقم الطائرة أنه يحمل قنبلة.

والطائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة كانت تقوم برحلة من سبها في جنوب غرب ليبيا إلى طرابلس وهي رحلة تستغرق في العادة حوالي ساعتين.

وأفرج الخاطفان عن جميع الرهائن دون أذى واستسلما بعد أن أعلنا ولاءهما للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأُلقي القبض علي الرجلين وكتب رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات على تويتر إن نتائج الفحص الجنائي الأولي تظهر أن الأسلحة التي استخدمت في خطف الطائرة مزيفة.

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