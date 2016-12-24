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شاهد: شاحنة تتسبب في "مذبحة" للسيارات

24/12/2016

أظهرت لقطات فيديو شاحنة تسير في الاتجاه الخاطئ بإحدى الشوارع المزدحمة في العاصمة التايلاندية بانكوك، مما أدى إلى اصطدامها بعدد كبير من السيارات، مخلفة وراءها أضرارا ضخمة.

ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن السائق كان مخدرا على ما يبدو، وقد بدا مصرا على المضي قدما في الطريق حتى وهو يسير في الاتجاه الخاطئ والشارع مزدحم بالسيارات، وقد حاول سائقو السيارات الأخرى تفادي الاصطدام به، لكن سرعة الشاحنة لم تجعلهم ينجحون في ذلك، وانتشر الرعب بين المارة في الشارع مما جعلهم يهربون من المكان.

وأدى الحادث إلى إلحاق أضرار بأكثر من 20 سيارة، لكنه لم يؤد إلى وفاة أحد.

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