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شاهد.. رسالة من "رونالدو" لأطفال سوريا

24/12/2016

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسالة تضامن مع أطفال سوريا.

وفي مقطع مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال رونالدو "هذه الرسالة إلى الأطفال في سوريا، نحن نعلم أنكم تعانون كثيرا".

وأضاف "أنا لاعب مشهور جدا، ولكن أنتم الأبطال الحقيقيون، لا تفقدوا الأمل على الإطلاق، العالم يقف معكم، نحن نهتم بكم، وأنا معكم".

وتشهد سوريا، منذ أكثر من 5 سنوات حربا دمويا، بعد اندلاع ثورة شعبية ضد نظام بشار الأسد، تطالب بالحرية والديمقراطية في البلاد، أدت الى مقتل وجرح مئات الآلاف، فضلا عن ملايين النازحين والمهجرين، كثير منهم أطفال.

واستكملت، أمس الخميس، عمليات إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، بالتزامن مع عمليات مماثلة تمت من بلدتي "كفريا" و"الفوعة" المحاصرتين من قبل المعارضة، بريف محافظة إدلب، شمالي البلاد.

ومع خروج المحاصرين، باتت كامل الأحياء الشرقية خاضعة لسيطرة النظام السوري والمجموعات الأجنبية الموالية له.

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