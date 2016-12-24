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شاهد: امرأة تفجر نفسها خلال مداهمة للشرطة في بنغلادش

24/12/2016

قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بنغلادش إن امرأة فجرت حزاما ناسفا خلال مداهمة مما أسفر عن مقتل المرأة وإصابة طفل.

وقال رئيس شركة مكافحة الإرهاب منير الإسلام في دكا "خرجت امرأة مع طفل في عمر حوالي سبع أو ثماني سنوات من المنزل وتصرفت كأنها جاءت لتسليم نفسها للشرطة ولكن عندما اقتربت فتحت فجأة حزامها الناسف وفجرته.

أصيب الطفل وأصيبت المرأة التي كانت ترتدي الحزام الناسف بجروح خطيرة وتوفيت في وقت لاحق. الجثة ممدة هناك بالقرب من المنزل".

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الشرطة داهمت مبنى في حي أشكونا في العاصمة في محاولة لطرد "متشددين" مشتبه بهم على صلة بجماعة المجاهدين بنغلادش والمعروفة باسم جماعة مجاهدي بنغلادش الجديدة والتي أنحي عليها باللائمة في هجوم على مقهى في داكا في يوليو/تموز قتل فيه 22 شخصا معظمهم من الأجانب.

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