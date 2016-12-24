البث الحي
منوعات

شاهد: السيسي يبكي أثناء افتتاح "توسعة" أحد المشروعات

24/12/2016

بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء حديثه اليوم السبت عن الأوضاع التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، وذلك بعدما هتف بعض المتواجدين في القاعة، "بنحبك ياريس".

وكان السيسي يحضر مراسم افتتاح أحد المشروعات الاقتصادية في مدينة "أبورواش" (على بعد 6 كم من مدينة الجيزة).

وقال السيسي خلال افتتاحه توسعة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالجيزة: "والله العظيم أنا نفسي أعمل كل حاجة عشانكم، نفسي اعمل كل حاجة حلوة عشان الشعب، وتحيا مصر بينا كلنا، الشعب المصري يستاهل كل خير لأنه طيب وأصيل وكريم".

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا صعبا حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)