شاهد: السيسي يبكي أثناء افتتاح "توسعة" أحد المشروعات

بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء حديثه اليوم السبت عن الأوضاع التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، وذلك بعدما هتف بعض المتواجدين في القاعة، "بنحبك ياريس".

وكان السيسي يحضر مراسم افتتاح أحد المشروعات الاقتصادية في مدينة "أبورواش" (على بعد 6 كم من مدينة الجيزة).

وقال السيسي خلال افتتاحه توسعة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالجيزة: "والله العظيم أنا نفسي أعمل كل حاجة عشانكم، نفسي اعمل كل حاجة حلوة عشان الشعب، وتحيا مصر بينا كلنا، الشعب المصري يستاهل كل خير لأنه طيب وأصيل وكريم".

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا صعبا حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.