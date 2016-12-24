شاهد.. السيسي: ياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني يتراوح بين 1.5 و2 % موضحا أن حجم الاقتصاد المصري يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه.

وأضاف، خلال افتتاح مصنع جديد في شركة كيماوية تابعة للقوات المسلحة "كان ذُكر حجم الاقتصاد بتاع القوات (المسلحة) واللي قيل 20% و50% … القوات المسلحة واحد ونص لاثنين بالمئة من الاقتصاد". وتابع "ياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر". وأضاف "حجم الاقتصاد المصري بين ثلاثة وأربعة تريليون جنيه".

وأشار السيسي إلى أن الجيش جزء من القطاع العام وأن زيادة استثماراته تعني قوة الدولة.