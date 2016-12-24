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شاهد: التمساح رامبو يحتفل بالكريسماس

23/12/2016

بدأ التمساح رامبو الاحتفال مبكرا مع صاحبته ماري توم بالكريسماس بعد أن حصلت ماري على حكم قضائي من محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية يتيح لها الاحتفاظ برامبو في منزلها.

وخاضت ماري معركة قضائية ضد مفوضية الحفاظ على الحياة البرية والأسماك بشأن الإبقاء على التمساح، الذي ينمو.

وقال متحدث باسم المفوضية إنهم توصلوا إلى اتفاق مع ماري للاحتفاظ بالتمساح. وتصر المفوضية على ضرورة توفير 2.5 فدان من الأرض لكل تمساح يقترب طوله من مترين.

ويقيم رامبو مع ماري منذ أكثر من 11 عاما، ويمنع عليها عرضه بشكل عام للجمهور بناء على الاتفاق مع المفوضية.

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