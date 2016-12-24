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شاهد: إصابة الممثلة كاري فيشر بنوبة قلبية على متن طائرة

24/12/2016

عانت الممثلة الأمريكية كاري فيشر من حالة صحية طارئة خلال رحلة من لندن إلى لوس أنجلوس، وجرى إنزالها من على الطائرة ونقلت على عجل إلى المستشفى بحسب وسائل إعلام وشهود.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مسؤولين في إدارة الطوارئ قولهم إن فيشر أصيبت بنوبة قلبية خلال الرحلة.

كانت فيشر (60 عاما) تقوم بجولة للترويج لكتاب جديد. وتشتهر فيشر بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام (ستار وورز) أو (حرب النجوم). ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن فيشر على الفور للحصول على تعليق.

وأورد أيضا موقع (تي.إم.زي) المعني بأخبار المشاهير على الإنترنت، وكذلك وسائل إعلام أخرى أن فيشر أصيبت بنوبة قلبية على الطائرة قبل وصولها إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن طاقما طبيا من إدارة الطوارئ انتظر رحلة قادمة في المطار لعلاج مريض أو مريضة من  "نوبة قلبية" حيث قدم الفريق "مساعدة متقدمة منقذة للحياة" للمريضة قبل نقلها إلى المستشفى.

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