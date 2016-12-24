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شاهد: أب ينقذ طفليه من موت محقق بخفة حركة مذهلة

24/12/2016

وكأنه مشهد من فيلم أكشن هوليوودي، أنقذ ميكانيكي دراجات نارية طفليه من حادث سيارة مروع بخفة حركة مذهلة.

وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة ونشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كيف استطاع الأب الإمساك بطفليه والتدحرج بهما بعيدا، ليتمكن من سحبهما بعيدا عن مسار إحدى السيارات قبل أن تصطدم بهما بجزء من الثانية.

ووصلت الشرطة بعد وقت قصير، وما زال التحقيق جاريا في أسباب الحادث.

وأشار موقع "غامبي تريبيون" إلى أن الحادث وقع في إحدى ورش إصلاح السيارات في مدينة "غامبي" الإندونيسية.

وأثنى الآلاف من مستخدمي شبكة الإنترنت على تحركات الأب التي وصفوها بـ"الرشيقة" و"الشجاعة".

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