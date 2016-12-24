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ترمب يعتبر اعتداء برلين "تهديدا دينيا محضا"

24/12/2016

ترمب:اعتداء برلين "تهديدا دينيا محضا"

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أن الهجوم بشاحنة في برلين، الذي أوقع 12 قتيلا يوم الاثنين الماضي وقتل منفذه في إيطاليا أمس يعكس "تهديدا دينيا محضا".

وكتب ترمب في تغريدة على موقع تويتر ، بعد نشر الفيديو الذي يبايع فيه منفذ الهجوم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، إن الأمر يتعلق بـ"تهديد ديني محض، أصبح حقيقة. قدر كبير من الكراهية. متى سترد الولايات المتحدة والدول الأخرى؟"

وأدان ترمب عقب الهجوم مباشرة ما وصفه بـ"الهجمات المتواصلة للإرهابيين الإسلاميين على المسيحيين".

وأشار إلى أن "تنظيم الدولة وإرهابيين اسلاميين آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم وأماكن عبادتهم وذلك في إطار جهادهم العالمي".

لكنه بعد يومين، قال في تصريحات مقتضبة لصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا إن الهجوم "اعتداء على الإنسانية. هذه حقيقة الأمر. اعتداء على الانسانية وهذا يجب أن يتوقف".

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