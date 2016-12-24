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الغذاء والدواء الأمريكية تجيز أول عقار لعلاج ضمور العضلات

24/12/2016

الموافقة على العقار جاءت بعد تجارب عديدة

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أول عقار لعلاج الأطفال والبالغين الذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض وراثي نادر، غالبًا ما يكون مميتًا، يؤثر على قوة العضلات والحركة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم ، أن العقار الجديد يطلق عليه اسم "Spinraza"، وهو عبارة عن حقن تؤخذ في المنطقة المحيطة بالحبل الشوكي.

وقال بيان الهيئة "كان هناك حاجة منذ فترة طويلة لعلاج لضمور العضلات الشوكي، وهو السبب الجيني الأكثر شيوعًا للوفاة بين الرضع، وأحد الأمراض التي يمكن أن تؤثر على الناس في أي مرحلة من مراحل حياتهم".

وأضاف البيان "الموافقة على العقار جاء بعد إجراء تجارب على 121 طفلًا يعانون من ضمور العضلات الشوكي، وتم تشخيص إصابتهم بالمرض قبل بلوغهم 6 أشهر من العمر".

وأثبتت النتائج أن 40% من المرضى الذين تلقوا العلاج شهدوا تحسنًا في المراحل الحركية، مثل التحكم في الرأس، والجلوس، والزحف والوقوف والمشي، بالمقارنة مع مجموعة أخرى تلقت دواءً وهميًا.

وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعقار الجديد، وفقًا للهيئة، هي التهابات الجهاز التنفسي والإمساك.

وضمور العضلات الشوكي، مرض وراثي يصيب الأعصاب التي تظهر من الحبل الشوكي الموجود في العمود الفقري، ويظهر على شكل ضمور عضلات الأطراف مع ارتخاء شديد وضعف في العضلات، وهذا يعني أن لدى الأشخاص المصابين بالمرض مشاكل في التنفّس والبلع.

ويعتبر ضمور العضلات الشوكي أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال تحت سن عامين، ويصيب طفلا من بين 6 إلى 10 آلاف طفل، ولا يوجد حتى الآن علاج يمنع حدوث المرض، ولكن يتم العلاج لتقليل تأثيرات المرض على الطفل المصاب، ومنها الرعاية الغذائية.

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