فيديو : 5 آلاف مهاجر غرقوا في البحر المتوسط هذ العام

قالت منظمات إغاثة أن عددا قياسيا بلغ 5 آلاف مهاجر يُعتقد أنهم غرقوا في البحر المتوسط هذا العام بعد انقلاب قاربين يوم الخميس، ومخاوف من وفاة نحو 100 شخص كانوا على متنهما.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن قاربين مكتظين بالركاب انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في إفادة بجنيف "يبدو أن هذين الحادثين معا سيدفعان بإجمالي الأرقام هذا العام إلى 5 ألاف حالة وفاة ، مشيرا إلى أن ذلك مستوى مرتفع جديد في هذه أزمة اللاجئين.

وقال وليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين "هذا أسوأ إجمالي سنوي لأعداد الوفيات على الإطلاق.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 3 آلاف و777 مهاجرا لقوا حتفهم في عرض البحر في 2015.

وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول فتح المزيد من مسارات الهجرة الشرعية أمام اللاجئين.