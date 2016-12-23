فيديو: علماء يرسلون فطيرة "لحم وبطاطا" إلى الفضاء

قام فريق بريطاني بإعداد فطيرة "لحم وبطاطا" وأرسلها إلى الفضاء لإجراء تجربة تعد الأولى في العالم، حول ما إذا كان هضمها سيكون أسهل على معدة الانسان أم لا.

وذكر موقع "بندل" أن الفطيرة أرسلت إلى الفضاء عبر "بالون الطقس"، مرفقة بكاميرا لتسجيل هذه اللحظات الحماسية عند الانطلاق ودوران البالون في الفضاء.

وقال الموقع: إن البالون الطائر ارتفع إلى مستوى 100 ألف قدم، وتم التقاط صور مبهرة للفضاء.

وقال صاحب الفكرة بيل كنيون، خلال مقابلة تليفزيونية إنّ "الخطوة الأولى من خوض التجربة هي تمكين الإنسان من هضم الفطائر بطريقة مريحة وسلسلة"، مضيفاً "أنّه لا يوجد حدود لخوض هكذا تجارب".

وأشار كنيون إلى أنّ التجربة ترتكز على إرسال الفطيرة إلى مستوى مرتفع بسرعة كبيرة ومن ثم طهوها بدرجة حرارة عالية.

وحالياً، يقوم العلماء بتحليل المعلومات التي تم جمعها حول الفطيرة لمعرفة ما إذا كان هضمها سيكون أسهل على معدة الإنسان.