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فلاح صيني يستخدم قنبلة لتكسير الجوز على مدار 25 عاما

22/12/2016

فلاح صيني يستخدم قنبلة لتكسير الجوز على مدار 25 عاما

اعتاد فلاح صيني على تكسير الجوز باستخدام مطرقة اهديت له قبل 25 عاما، ولم يلحظ يوما أنها قنبلة.

وذكرت الصحف الصينية أن الرجل الذي لم تذكر اسمه ويقطن بقرية أنكانغ في إقليم شانغزي، اكتشف الأمر بعدما لاحظ أن الأداة التي كان يضربها بكل قوته على الجوز لتكسيره، تشبه قنبلة في صورة وزعتها الشرطة المحلية.

وبحسب الفلاحين في المنطقة، فإن الرجل استخدم القنبلة لتكسير الجوز، بعدما تلقاها من صديق منذ 25 عاما.

ووجدت الشرطة أن القنبلة لم تنفجر، لكنهم لم يتأكدوا إذا ما كانت تحوي بداخلها مواد متفجرة أم لا.

وتنفجر القنابل عادة عندما يزال فتيل الأمان ويتم إلقائها بعيدا، وبينما تدور بالهواء يتم احتراق الفتيل الداخلي حتى يحدث التفجير.

ووصف كثير من متابعي موقع ويبو الذي يعادل تويتر في الصين الفلاح بأنه محظوظ حقا لنجاته من قنبلة ظلت بيده لمدة 25 عاما.

 

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