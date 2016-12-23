شاهد: مجلس الأمن يحرج مصر ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول عن سياستها القائمة على حماية إسرائيل من أي إجراءات بالأمم المتحدة.

ووافقت 14 دولة على القرار وضجت القاعة بالتصفيق، وهذا أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات.

ويمثل قرار مجلس الأمن إحراجا لنظام السيسي الذي تقدم بمشروع قرار مشابه الأربعاء الماضي وكان من المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم 15 عضوا على مسودته مساء أمس الخميس؛ لكن مصر سحبت المسودة تحت ضغط من إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بحسب مراقبين.

وأعلنت مصر الجمعة أنها وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

ويأتي قرار مجلس الأمن بعدما تقدمت دول نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية ليصوت عليه المجلس تصويتا تاريخيا بالموافقة.