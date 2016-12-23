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شاهد: كاميرا سيارة تظهر لحظة اجتياح الشاحنة لسوق برلين

23/12/2016

أظهر تسجيل فيديو من كاميرا مثبتة في سيارة لحظة اجتياح شاحنة لسوق لعيد الميلاد في برلين يوم  الاثنين  الماضي في هجوم أودى بحياة 12 شخصا.

والفيديو الذي حصلت عليه " رويترز " التقطه سائق سيارة أجرة كان ينتظر زبائن خارج السوق مباشرة عند كنيسة القيصر فيلهلم التاريخية الشهيرة.

وفي الفيديو تظهر الشاحنة وهي تسرع من اليسار إلى اليمين لتدخل منطقة السوق قرب الكنيسة.

وظهر أناس يركضون من جهة السوق بعد دخول الشاحنة للميدان.

وقال مسؤولون أمنيون في ألمانيا إنه تم العثور على بصمات أصابع مهاجر تونسي داخل الشاحنة، ويفترض المحققون أن المهاجر هو الذي قاد الشاحنة.

ويجري البحث في أرجاء أوربا عن أنيس عماري – 24 عاما- عقب الهجوم الذي وصف بأنه أسوأ هجوم تشهده ألمانيا منذ عقود. 

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