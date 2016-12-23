شاهد: كاميرا سيارة تظهر لحظة اجتياح الشاحنة لسوق برلين

أظهر تسجيل فيديو من كاميرا مثبتة في سيارة لحظة اجتياح شاحنة لسوق لعيد الميلاد في برلين يوم الاثنين الماضي في هجوم أودى بحياة 12 شخصا.

والفيديو الذي حصلت عليه " رويترز " التقطه سائق سيارة أجرة كان ينتظر زبائن خارج السوق مباشرة عند كنيسة القيصر فيلهلم التاريخية الشهيرة.

وفي الفيديو تظهر الشاحنة وهي تسرع من اليسار إلى اليمين لتدخل منطقة السوق قرب الكنيسة.

وظهر أناس يركضون من جهة السوق بعد دخول الشاحنة للميدان.

وقال مسؤولون أمنيون في ألمانيا إنه تم العثور على بصمات أصابع مهاجر تونسي داخل الشاحنة، ويفترض المحققون أن المهاجر هو الذي قاد الشاحنة.

ويجري البحث في أرجاء أوربا عن أنيس عماري – 24 عاما- عقب الهجوم الذي وصف بأنه أسوأ هجوم تشهده ألمانيا منذ عقود.