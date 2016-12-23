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شاهد: روبوت يصور قاع المحيط المتجمد الجنوبي.. ماذا وجد؟

22/12/2016

التقط روبوت غواص صورا لأعماق الصفيحة الجليدية في القطب الجنوبي تكشف عن بيئة ملونة غنية بالإسفنج على شكل جوز الهند وديدان شبيهة بالهندباء البرية وأعشاب بحرية زهرية اللون.

فقد زودت هيئة لانتركتيكا (إيه إيه دي) التابعة لوزارة البيئة الأسترالية مركبة مسيرة بكاميرا غاصت في المياه بواسطة حفرة صغيرة حفرها العلماء في الجليد.

وأرسل هذا الروبوت لتسجيل مستويات الحموضة والأكسجين والملوحة والحرارة في المياه.

وقال غلين جونستون عالم الأحياء في هيئة "إيه إيه دي" في بيان عندما نفكر في البيئة البحرية الساحلية لأنتركتيكا، أول ما يخطر على بالنا هو حيوانات الفقمة والبطريق والحيتان"، مضيفا أن "هذه الصور تكشف لنا عن موطن خصب وملون وديناميكي وفيه تنوع حيوي واسع، غني بالإسفنج وعناكب البحر وقنافذ البحر والنجوم البحرية".

وصورت هذه الأنواع في منطقة أوبرين باي بالقرب من محطة الأبحاث في كايسي وهي تعيش في مياه لا تتخطى حرارتها 1,5 درجة مئوية طوال السنة، في حين تبلغ سماكة الجليد 1,5 متر خلال 10 أشهر في السنة.

ويسعى العلماء إلى التعمق في تداعيات التحمض في المحيط الجنوبي على الأنواع التي تعيش في قاع المحيط، نتيجة الانبعاثات المتزايدة لثاني أكسيد الكربون.

وذكر مدير الأبحاث جوني ستارك أن المحيطات تمتص ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يزيد من حموضتها، مشيرا إلى أن المياه القطبية والمياه الباردة تتحمض بوتيرة أسرع بمرتين من تلك المسجلة في المناطق الأخرى وأنها ستكون أولى الأنظمة المتأثرة بتحمض المحيطات.

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