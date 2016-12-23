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شاهد:الشرطة الإيطالية تقتل المشتبه به في هجوم برلين

23/12/2016

قال مصدر بالشرطة الإيطالية إن المشتبه به في الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين قتل بالرصاص في ساعة مبكرة اليوم الجمعة بعدما أشهر سلاحا في وجه الشرطة عندما طالبته بوثائق لإثبات الهوية.

وأضاف أن دورية عادية أوقفت أنيس العامري -24 عاما-  التونسي المشتبه به قرب محطة سيستو سان جيوفاني للسكك الحديدية حوالي الساعة 3:30 فجرا "0230 بتوقيت غرينتش".

وأطلق العامري النار فأصاب شرطيا قبل أن يقتل بالرصاص.

وذكر مصدر قضائي أن الشرطة الإيطالية كانت لديها معلومات بأن العامري ربما يكون في المنطقة. وجرى تأكيد هويته من خلال بصمات الأصابع.

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