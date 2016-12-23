شاهد:الشرطة الإيطالية تقتل المشتبه به في هجوم برلين

قال مصدر بالشرطة الإيطالية إن المشتبه به في الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين قتل بالرصاص في ساعة مبكرة اليوم الجمعة بعدما أشهر سلاحا في وجه الشرطة عندما طالبته بوثائق لإثبات الهوية.

وأضاف أن دورية عادية أوقفت أنيس العامري -24 عاما- التونسي المشتبه به قرب محطة سيستو سان جيوفاني للسكك الحديدية حوالي الساعة 3:30 فجرا "0230 بتوقيت غرينتش".

وأطلق العامري النار فأصاب شرطيا قبل أن يقتل بالرصاص.

وذكر مصدر قضائي أن الشرطة الإيطالية كانت لديها معلومات بأن العامري ربما يكون في المنطقة. وجرى تأكيد هويته من خلال بصمات الأصابع.