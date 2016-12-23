البث الحي
منوعات

تلاميذ مدرسة تركية يتبرعون بمصروفهم لصالح حلب

23/12/2016

تلاميذ مدرسة تركية يتبرعون لصالح حلب

تبرّع تلاميذ إحدى المدارس الإبتدائية التركية، بمصروفهم الشخصي، لمساعدة النازحين من مدينة حلب السورية، ضمن حملة ترفع شعار "لا لموت الإنسانية في حلب".

وتمكن تلاميذ مدرسة "قره بكير الإبتدائية" في منطقة أوتلو، بولاية أرضروم شمالي تركيا من جمع 770 ليرة تركية "حوالي 220 دولار" من مصروفهم الشخصي، وسلموها إلى مفتي المنطقة، أحمد نوري بايرقتوتان.

ويأتي تبرع التلاميذ ضمن حملة "لا لموت الإنسانية في حلب" التي تنظمها دار إفتاء منطقة أوتلو وفرع وقف الديانة التركية في المنطقة، كجزء من الحملة التي ينظمانها على مستوى تركيا.

وأثنى "بايرقتوتان" على الطلبة لتضامنهم مع إخوانهم، كما قدم الشكر للمدرسين.

ودأبت جهات وجمعيات تركية عديدة، على تنظيم حملات لجمع المساعدات للاجئين السوريين في تركيا والنازحين داخل سوريا، منذ احتدام الأزمة السورية.

 وتكثفت تلك الحملات عقب بدء عملية إجلاء سكان أحياء حلب الشرقية المحاصرة في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إثر اتفاق تم التوصل إليه بين النظام والمعارضة بوساطة تركية، يوم 13 من الشهر ذاته.

وبلغ عدد الخارجين من حلب منذ بدء عمليات الإجلاء، نحو 40 ألف شخص، بينهم مدنيون ومقاتلون من قوات المعارضة.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)