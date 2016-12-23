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بالفيديو: جوجل تكشف عن أبرز أحداث 2016 .. الأكثر بحثا

23/12/2016

كشف محرك البحث العالمي "جوجل" تقريره السنوي عن اهتمامات المستخدمين حول العالم خلال عام 2016.

وجاءت اهتمامات الباحثين منوعة في العديد من المجالات حيث تنوعت بين الترفيه والرياضة والفن والسياسة، وحصد المراكز الأولى لعبة بوكيمون والانتخابات الأمريكية والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب والنجمة سيلين ديون، ووفاة النجم الشهير برنس.

1- لعبة بوكيمون "Pokémon Go "

2- iPhone 7

3- دونالد ترامب "Donald Trump "

4- برنس "Prince"

5- لعبة "Powerball "

6- David Bowie ممثل ومغني روك بريطاني

7- فيلم "Deadpool "

8- الألعاب الأولمبية "Olympics "

9- لعبة "Slither.io "

10- فيلم "Suicide Squad "

ومن حيث الأخبار العالمية جاء الترتيب كالتالي:

1- الانتخابات الأمريكية "US Election "

2- الألعاب الأولمبية"Olympics "

3- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "Brexit "

4- الهجوم على نادي "بلس" الليلي للمثليين بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكي "Orlando Shooting "

5- فيروس زيكا "Zika Virus "

6- وثائق بنما "Panama Papers "

7- هجوم نيس "Nice "

8- تفجيرات بروكسل Brussels

9- هجوم دالاس "Dallas Shooting "

10- زلزال مدينة كوماموتو اليابانية ?? ??   Kumamoto Earthquake

 

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