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إنزال راكب من طائرة بعد تهجمه على ابنة ترمب

23/12/2016

إيفانكا مع والدها دونالد ترمب

ذكر موقع " تي.إم.زي " المتخصص في أخبار المشاهير على الإنترنت أن طاقم طائرة تابعة لشركة جيت بلو، أنزل راكبا من الطائرة في مطار جون إف. كنيدي الدولي في نيويورك أمس بعد تهجمه لفظيا على إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب.

وقال الموقع إن الطاقم اصطحب الرجل إلى خارج الطائرة قبل إقلاعها بعد أن صاح في وجه ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكر تقرير في محطة " إيه.بي.سي نيوز" عن الواقعة أن إيفانكا كانت في طريقها إلى هاواي لقضاء عطلة مع عائلتها.

وقال موقع " تي.إم.زي" إن الراكب قال لإيفانكا "والدك يدمر بلدنا"، ثم تابع قائلا "لم هي على متن رحلتنا؟ يجب أن تستخدم طائرة خاصة".

وقالت شركة الطيران في بيان "قرار إبعاد راكب من طائرة لا يتخذ بسهولة… في هذا الموقف عمل فريقنا لحجز أول رحلة متاحة تالية للراكب".

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