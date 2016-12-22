البث الحي
منوعات

شهيد خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

22/12/2016
الشهيد أحمد الخروبي

قالت مصادر فلسطينية إن الشاب أحمد الخروبي (19 عاماً) استشهد، فجر اليوم الخميس، متأثراً بجروحه إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة.

وقال مركز إعلام القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مصباح أبو صبيح جنوب رام الله، الليلة الماضية وشرعت بهدم جدرانه الداخلية، واندلعت إثر ذلك مواجهات أصيب خلالها الخروبي برصاصة في الصدر أدت إلى استشهاده فور وصوله إلى المستشفى.

وذكر مصدر من مجمع فلسطين الطبي (حكومي) في رام الله، أن قسم الطوارئ استقبل مصابًا بحالة حرجة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وتوفي متأثراً بإصابته.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الشبان خلال المواجهات.

وذكر مركز قلنديا الإعلامي آخر ما كتبه الشاب الخروبي -وهو من منطقة سطح مرحبا في البيرة- عبر صفحته على موقع فيسبوك قبل استشهاده وجاء فيها "فلتنزف بلادنا بصمت، فصراخ الشرفاء لا يسمعه الساقطون.. ربي اختر لي ما تراه خيراً لي.. من لم يستطع أن يصلي بالأقصى فليصلي بالمخيم، فمخيماتنا مقدسة".

يذكر أن الشهيد أبو صبيح نفذ عملية إطلاق نار في أكتوبر الماضي بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة أدت إلى مقتل أحد جنود الاحتلال ومستوطنة إسرائيلية، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.
 
 
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)