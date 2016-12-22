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شاهد: مغامر يسبح ملفوفاً بأفعى الأناكوندا الفتاكة!

22/12/2016

سبح مغامر أمريكي بصحبة أناكوندا عملاقة التفت حول عنقه وساقيه، في بركة بايونوفا الطبيعية في أوجاي بكاليفورنيا!

ونشرت صحيفة ميرور البريطانية، وقناة Caters Clips على يوتيوب، لقطات صادمة وغريبة للشاب تشارلز واياند وهو يرتدي سروالاً فقط، بينما تلتف الأفعى الضخمة التي يزيد طولها عن 12 قدماً (3 مترات 6 اعشار المتر) حول رقبته وجسده، وسبحا وغاصا سوياً في المياه قرابة نصف ساعة.

وقال تشارلز –وهو من كولومبوس بولاية أوهايو- إنه شعر بالرعب والإثارة معاً لكونه استطاع السباحة المجنونة بصحبة الأناكوندا القاتلة دون أن تؤذيه، مؤكدا أنه لم يكن قلقاً بشكل مفرط لأنه يعرف صاحب الثعبان وعلى دراية بشخصيتها.

وأضاف أنه عند معرفة الشخص بكيفية التفاعل مع الأناكوندا، فإنها تكون ودودة جداً، حتى أنه تمكن من إعطائها عناقاً سريعاً، مشيراً إلى أن الأناكوندا يمكنها البقاء تحت الماء لمدة 10 دقائق.

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