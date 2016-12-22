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شاهد: مصرع برازيلي قفزاً من أعلى جسر

22/12/2016

لقي برازيلي مصرعه عقب قفزه من أعلى جسر في ساو باولو بسبب طول الحبل المطاط المربوط به، ما أدى لارتطام رأسه بقوة في الأرض، وفقاً لموقع "لايف ليك" وصحيفة ذا صن البريطانية.

وتوفي فابيو ايزيكيل دي مورايس (36 عاماً) متأثراً بصدمات الرأس بعد فترة وجيزة داخل المستشفى بمنطقة مايرينيكو حيث نقل إليها عقب الحادث مباشرة.

وقفز مورايس من فوق جسر للسكك الحديدية على ارتفاع 40 متراً أمام زوجته وابنه ذي الـ6 سنوات وشقيقه، ويبدو أن الحبل كان طويلا جداً أكثر مما يجب ما أدى لارتطام رأس الرجل ووجهه بكل قوة بالأرض.

وذكرت تقارير محلية أن الابن كان سيقفز مع والده، لولا تراجع الأب في اللحظة الأخيرة وقرر القفز بمفرده لينجو الطفل من موت محقق، ولا زالت الشرطة تحقق في الحادث، متهمة الفريق المتخصص الذي استأجره موريس من أجل القفزة بالإهمال.

 

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