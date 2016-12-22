شاهد: سائق شاحنة يحطم 41 سيارة في تايلاند

دمر سائق شاحنة 41 سيارة بعدما طاردته الشرطة في العاصمة التايلاندية بانكوك، أمس الأربعاء، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السائق كان يقود الشاحنة بالخطأ في الطريق المخصص للحافلات، ورفض الامتثال لطلب الشرطة بالتوقف، ومضى في طريقه محطما عشرات السيارات، ومتسببا في إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة.

وقالت وسائل الإعلام التايلاندية إن المطاردة استمرت 5 كيلومترات حتى قامت الشرطة بإطلاق النار على إطارات الشاحنة ما اضطره للتوقف في النهاية.

واستطاع أحد الهواة التقاط فيديو للمطاردة بعدما سارت الشاحنة في اتجاه عكسي عندما دخلت في طريق ذي اتجاه واحد، ما تسبب في حالة من الذعر بين المارة ومالكي السيارات الذين فروا من سياراتهم وشاهدوا الشاحنة وهي تحطم السيارات واحدة بعد الأخرى.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن السائق اعترف بتعاطيه المخدرات خلال الأيام الثلاثة السابقة على الحادث، بسبب قلقه من أن تتركه زوجته.